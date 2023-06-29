К 6,5 годам колонии приговорили 19-летнюю наркосбытчицу на Ставрополье

На Ставрополье осудили 19-летнюю наркосбытчицу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Георгиевском округе Ставрополья осудили 19-летнюю жительницу региона. В декабре 2022 года ныне осужденная подобрала из тайника наркотики, чтобы потом их сбыть. Сотрудники полиции увидели это и задержали злоумышленницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Георгиевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы региона, – пишет ведомство.

На девушку завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

Суд признал вину фигурантки и приговори ее к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.