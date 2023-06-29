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НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:55

Пожарные на Ставрополье потушили возгорание в здании бывшей фермы

Огонь заметил хозяин, но постройка уже начала рушиться
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Шведино Петровского округа Ставрополья пожарные получили вызов от местного жителя, который сообщил об огне в здании бывшей фермы. Специалисты выехали на место и начали ликвидировать возгорание. Хозяин заметил пламя слишком поздно, так как постройка начала рушиться. Он понял, что тушить пожар самостоятельно не имеет смысла, поэтому позвал на помощь.

— Мужчина не стал предпринимать попыток самостоятельно справиться с огнем и незамедлительно позвонил в службу экстренного реагирования. Постройка горела так быстро, что к моменту прибытия пожарных ПЧ №114 села Николина-Балка оставалось затушить лишь стены, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Крыша здания рухнула полностью, а пожар удалось потушить лишь ближе к утру. В причинах возгорания разбираются специалисты, постройку спасти не удалось, поэтому, вероятнее всего, ее остатки придется сносить.