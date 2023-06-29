«Комсомолка» стала информационным партнером выставки «МинводыАГРО»

«КП» разместит в павильоне МВЦ «МинводыЭКСПО» свою большую открытую студию. Фото: minvodyagro.ru

«Комсомольская правда в Ставропольском крае» стала информационным партнером 2-й Международной агропромышленной выставки «МинводыАГРО», которая состоится 17-19 августа 2023 в Минеральных Водах в МВЦ «МинводыЭКСПО». В этом году выставка пройдёт одновременно с Днем поля Ставропольского края, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Для посещения выставки можно уже сейчас пройти регистрацию. Фото: minvodyagro.ru

В мероприятиях примут участие более 150 компаний, которые представят новинки сельхозтехники, агрохимии, семян, оборудования для хранения и переработки, материалы и технологии для растениеводства и животноводства, комбикорма, ветпрепараты и многое другое.

В дни работы выставки «Комсомольская правда» разместит в павильоне МВЦ «МинводыЭКСПО» свою большую открытую студию, где журналисты будут задавать острые и актуальные вопросы гостям мероприятия.

В мероприятиях примут участие более 150 компаний. Фото: minvodyagro.ru

Ответы можно услышать в эфире радио «Комсомольская правда» на 105.7 fm (Ставрополь) и на 88.8 fm (КМВ). Также все самые актуальные новости на сайте «Комсомольская правда» и в социальных сетях Вконтакте, Telegram, Одноклассники.

Для посещения выставки вы можете уже сейчас пройти регистрацию. Зарегистрируйтесь и будьте в курсе хода подготовки к мероприятию.