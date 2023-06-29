Из-за ремонта водопровода в Ставрополе на два месяца перекроют улицу Герцена Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополье из-за реконструкции трубопровода на два месяца, с 30 июня по 2 сентября, перекроют участки улицы Гернцена. Ремонт участка сети начался на улицах Герцена и Куйбышева, и из-за этого с 8:00 по 18:00 по некоторым участкам нельзя будет проехать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

КАКИЕ УЧАСТКИ УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ ИЗ-ЗА РЕМОНТА ВОДОПРОВОДА

- с 30 июня по 10 июля – от улицы Л. Толстого до улицы Жуковского;

- с 11 по 15 июля – от улицы Жуковского до улицы Циолковского;

- с 16 по 27 июля – от улицы Циолковского до дома № 45;

- с 28 июля по 10 августа – от дома № 45 до дома № 25;

- с 11 по 21 августа – от дома № 25 до дома № 15;

- с 22 августа по 2 сентября – от дома № 15 до улицы Куйбышева.

Также по улице Куйбышева с от дома № 51 до дома № 55 ежедневно с 3 по 8 августа будет запрещено ехать всем видам транспорта с 8:00 по 18:00. Объехать перекрытые дороги предлагают по улицам Льва Толстого, Жуковского, Куйбышева, Циолковского, проезду Пекинскому, Калужскому, Закарпатскому.