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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:15

За два дня в водоемах Ставрополья утонуло три человека

Среди погибших есть 14-летний подросток
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье за минувшие сутки и сегодняшний день в водоемах региона утонули три человека – и это только зарегистрированные случае. В первый раз спасатели поехали на вызов днем 28 июня: в Аргизском округе сельчанин на глазах у родственницы прыгнул в реку, поднявшую уровень воды от дождей, но не всплыл. Течение унесло тело мужчины на четыре километра.

— В этот же день произошла еще одна трагедия, но уже в Изобильненском городском округе. Водный поток Правоегорлыкского канала унес жизнь 14-летнего парня. Он вместе с друзьями отправился отдохнуть у воды. Однако купание в выбранном ими месте было запрещено. Что и привело к гибели одного из них, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Подростка из воды доставали водолазы, его тело нашли в ближайшее время, но спасти его не удалось. Уже сегодня из реки Большой Гок доставали жителя соседней республики, специалисты устанавливают, как утонул мужчина.