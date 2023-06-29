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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:48

На Ставрополье 17-летнего парня будут судить за кражу с банковской карты

Родители подростка возместили ущерб, но это не спасло ныне обвиняемого парня
Данил ЮРКОВ
Подростка на Ставрополье осудят за кражу денег с банковской карты

Подростка на Ставрополье осудят за кражу денег с банковской карты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоалександровском округе Ставрополья будут судить 17-летнего местного жителя. Весной этого года подросток дал свой телефон знакомой, чтобы та им попользовалась. Потерпевшая оставила данные своей карты в мобильнике злоумышленника, чем он и решил воспользоваться. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— Обвиняемый обнаружил, что в мобильном приложении одного из банков остались данные банковской карты женщины, после чего похитил с карты потерпевшей денежные средства на сумму более 37 тысяч рублей, – пишет ведомство.

На подростка завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). И пускай родители возместили нанесенный ущерб, парня от суда это не спасет. Расследование дела завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигуранта.