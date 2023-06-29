В аварии на Ставрополье погибла 7-летняя девочка и два ребенка пострадали

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На 48 километре трассы «Новопавловск – Курская – Моздок» в Курском округе Ставрополья водитель ВАЗ-2114 по неизвестной причине съехать с дороги в поле, где перевернулся. На месте от полученных травм скончалась 7-летняя девочка, люди вызвали автоинспекторов и скорую помощь для помощи пострадавшим и разбирательств.

— Установлено, что дети в нарушение ПДД перевозились без детских автокресел, что повлияло на трагические последствия ДТП. 34-летний водитель, житель Кабардино-Балкарской республики, и его супруга не пострадали, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Двух детей, 3 и 6 лет, врачи доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. По факту аварии началась проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами. Другая смертельная авария с детьми произошла в Дагестане – там из-за нарушителя погиб житель Ставропольского края и его 12-летний внук.