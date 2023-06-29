Спасатели в Северной Осетии достали двух застрявших в колодце лисят

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии спасателям города Ардон поступило сообщение от местных жителей о необычной находке на 2 километре трассы «Ардон – Дигора» – там в колодец провалились два лисенка. Специалисты выехали на место, чтобы достать шерстяных из плена, так как местные жители, обнаружившие зверьков, не смогли сами им помочь.

— Прибывшие на место пожарные спустились в колодец с помощью лестницы. Лесные зверьки «ругались», рычали на огнеборцев и даже пытались кусать своих спасителей, но несмотря на это пленницы были вызволены из колодца, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Колодец был глубокий, но специалисты все равно справились с задачей, не пострадали сами и не ранили лисят. Как только зверят достали, их отпустили на волю, куда они с удовольствием отправились, виляя рыжими хвостами.