Экс-помощника пастора церкви Ставрополя осудили за мошенничество на 16 млн

Бывший помощник пастора церкви в Ставрополе получил 6 лет за мошенничество Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе вынесли приговор бывшему помощнику пастора церкви за 22 эпизода мошенничества. Злоумышленник хорошо общался с прихожанами и понял, что может брать у них деньги в долг. Правда, возвращать нажитое он не планировал, за что потерпевшие написали на ныне осужденного заявление.

— Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 человека, в результате совершенных гражданином преступлений им причинен имущественный вред на общую сумму более 16 млн рублей, – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края. Ранее было известно, что пастор получил 55 млн рублей, но в ходе расследования эта цифра уменьшилась.

Суд квалифицировал все 22 эпизода мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Фигуранта признали виновным в совершении преступлений и приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч. О гражданских исках ведомство не сообщает. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

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