Получил права и сразу убил человека: первая поездка водителя закончилась трагедией на Ставрополье

В легковом автомобиле находились два человека. Фото: УГИБДД по СК

В Минераловодском округе Ставропольского края 29 июня 2023 года произошла смертельная авария. В районе села Гражданского (20-й километр трассы «Минводы - Суворовская») Mercedes-Benz столкнулся с КАМАЗом.

Водитель не выдержал безопасную дистанцию. Фото: УГИБДД по СК

- По предварительным данным водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Управления ГИБДД по СК.

В момент ДТП в «Мерседесе» находились два 18-летних парня. С серьезными травмами их госпитализировали в больницу Пятигорска. Врачи несколько часов боролись за жизнь пассажира легкового автомобиля, но спасти его не удалось.

Проверка по факту смертельной аварии продолжается. Фото: УГИБДД по СК

Состояние водителя стабильное. Трезвым он сел за руль или нет - еще предстоит установить. Что уже точно известно - права он получил только сегодня.

В краевой Госавтоинспекции добавили, что проверка по факту автоаварии продолжается.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Зеленокумске полицейские остановили внедорожник с крайне пьяной женщиной за рулем. Даже когда алкотестер показал, что она употребляла спиртное, 35-летняя местная жительница продолжала это отрицать.