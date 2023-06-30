Четыре ярмарки выходного дня развернутся в Ставрополе в начале июля

В начале июля в Ставрополе откроют четыре ярмарки выходного дня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе в субботу и воскресенье развернут четыре ярмарки выходного дня с большим выбором для покупателей. Три точки откроют в субботу, 1 июля, на улицах Васильева, 35/1, Доваторцев, 50/1 и Ленина, 74/17, а в воскресенье, 2 июля, площадка появится на улице Серова, 466. Время работы у ярмарок с 8:00 по 16:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Покупателей ожидает урожай кабачков, баклажанов, кукурузы, разнообразие молодого картофеля, ароматные томаты и огурцы, молодой чеснок, зелень, морковь, свекла, абрикос, яблоки и многие другие фрукты, ягоды и овощи появятся на прилавках фермеров, – пишет ведомство.

Краевых фермеров и сельхозпредприятия, продающие товары на ярмарках, будут проверять сотрудники управления ветеринарии, прямо на месте проводят санитарно-эпидемиологическую экспертизу. По результату проверки продавцы получат свидетельство, разрешающее им торговать.