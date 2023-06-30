За выброс экологически опасных веществ на фирму со Ставрополья завели дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья завели уголовное дело за выброс экологически опасных веществ. В границах второй зоны округа горно-санитарной охраны Ессентуков, вблизи станицы Баргустанская, работала опасная для экологии мусоросжигательная установка, на которой утилизировали медицинские отдходы, содержащие в себе бактериологические вещества.

— С августа 2021 года по октябрь 2022 года коммерческая организация обеспечила работу установки, не имеющей положительного заключения государственной экологической экспертизы, по утилизации (сжиганию) отходов разного класса опасности, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

За это на организацию, ответственную за сжигание отходов, завели уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.