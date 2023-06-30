Насиловал и убивал: заключенный на Ставрополье получил 22 года особого режима за вступление в ИГИЛ*

К 22 годам колонии приговорили заключенного на Ставрополье за терроризм Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье к длительному сроку приговорили заключенного, которого посадили в тюрьму за убийство и изнасилование, а уже в колонии смог вступил в запрещенный на территории РФ ИГИЛ. Злоумышленник 14 ноября 2020 году дал присягу лидеру террористической организации – он записал себя на диктофон и отправил неизвестному участнику формирования.

— Продолжая отбывать уголовное наказание подсудимый в период с 1 января по 20 марта 2021 года в ходе личного общения путем уговоров и убеждений склонил иных лиц к вступлению в ряды террористической организации, – сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Против уже сидящего злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической организации). Расследование завершили, и материалы направили в суд.

— Глазунов признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме с ограничением свободы сроком на 2 года, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Приговор вступил в законную силу и не подлежит обжалованию.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая организация.