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НовостиОбщество30 июня 2023 8:45

Мобильный интернет стал быстрее в нескольких точках Буденновска

Новое телеком-оборудование установлено в центре города и на берегу Буйволы
Кира МАРИНА
Мобильный интернет стал быстрее в нескольких районах города.

Мобильный интернет стал быстрее в нескольких районах города.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Доступ к ускоренному мобильному интернету появился в нескольких точках Буденновска, в том числе главном водоеме района озере Буйвола, куда в жару приезжают на отдых не только горожане, но и жители соседних населенных пунктов.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе городского пляжа, на берегу у микрорайона «Северный», дамбы и в центре города. Улучшена сеть и в районе железнодорожного вокзала, автостанции и краевого центра специализированных видов помощи.

После работ скорость мобильного интернета в районе яхт-клуба, мест купания и рыбной ловли увеличилась на 50 – 60%, а в центре города в два раза. Теперь местные жители и гости Буденновска смогут пользоваться скоростным интернетом как повседневно, так и на отдыхе – гуляя в парке или загорая на пляже.