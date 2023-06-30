Мобильный интернет стал быстрее в нескольких точках Буденновска

Мобильный интернет стал быстрее в нескольких районах города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Доступ к ускоренному мобильному интернету появился в нескольких точках Буденновска, в том числе главном водоеме района озере Буйвола, куда в жару приезжают на отдых не только горожане, но и жители соседних населенных пунктов.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе городского пляжа, на берегу у микрорайона «Северный», дамбы и в центре города. Улучшена сеть и в районе железнодорожного вокзала, автостанции и краевого центра специализированных видов помощи.

После работ скорость мобильного интернета в районе яхт-клуба, мест купания и рыбной ловли увеличилась на 50 – 60%, а в центре города в два раза. Теперь местные жители и гости Буденновска смогут пользоваться скоростным интернетом как повседневно, так и на отдыхе – гуляя в парке или загорая на пляже.