Аграрии Ставрополья собрали с полей первый миллион тонн зерна

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье аграрии собрали первый миллион тонн зерна, несмотря на жару и ливни, которые последнее время меняют друг друга в регионе. Уборка полей, по словам губернатора Владимира Владимирова, идет быстрее, чем в прошлом году. Об этом он написал в своих официальных социальных сетях.

— По урожайности лидируют Кочубеевский и Красногвардейский округ – 68,4 и 66 центнеров на гектар. Впереди по темпам уборки – Нефтекумский и Советский округа, которые приближаются к экватору жатвы, – пишет Владимир Владимирова.

Сейчас в регионе собрано порядка 15% урожая с полей, аграрии продолжают сбор. Губернатор пишет, что специалисты прикладывают все силы, опыт, знания и умения, чтобы собрать зерно для ставропольского хлеба.