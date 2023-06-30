Загоревшаяся хозпристройка чуть не подожгла частный дом на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Дивном на Ставрополье пожарные получили вызов. На одной из улиц загорелась хозяйственная пристройка, на втором этаже которой хранилось сено. Специалисты приехали на место происшествия и поняли, что надо остановить пламя, иначе оно подожжет жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Охвативший постройку огонь в любую минуту мог перекинуться на близстоящий дом. Вовремя прибывшие пожарные вместе со спасателями быстро развернули рукава и принялись отбивать строение, – пишет ведомство.

Вскоре удалось потушить огонь и спасти дом. После спасатели помогли пожарным в разборе конструкций и последующей их проливке. Работы продолжались три часа, пока специалисты точно не были уверены, что здание не загорится вновь. Предварительная причина возгорания не сообщается.