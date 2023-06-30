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НовостиПроисшествия30 июня 2023 9:59

Подрядчик на Ставрополье сорвал сроки ремонта очистных сооружений за 252 млн

Прокуратура начала разбираться в причинах задержки работ
Данил ЮРКОВ
Подрядчик на Ставрополье сорвал сроки контракта за 252 млн рублей

Подрядчик на Ставрополье сорвал сроки контракта за 252 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Новоалександровске на Ставрополье в 2021 году началась реконструкция очистных сооружений водоснабжения по национальному проекту. Подрядная организация взялась за контракт стоимостью 252 млн рублей, который был разделен на четыре этапа. Правда, прокурор во время проверки заметил, что на первом этапе, строительстве плавучей насосной станции, сроки уже были нарушены.

— Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения условий контракта подрядной организацией. С целью устранения нарушений закона прокуратура района генеральному директору подрядной организации внесла представление, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представление рассмотрели, а должностное лицо получило дисциплинарное наказание за задержку. Сейчас работы завершены, и плавучая насосная станция используется и работает в штатном режиме.