Матери в Дагестане заставляли попрошайничать двух малолетних детей

Два ребенка, шести и семи лет, попрошайничали, чтобы заработать деньги матерям Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Дербенте две местные жительницы могут попасть в тюрьму за то, что заставили двух детей, шести и семи лет, попрошайничать на улице. В марте и апреле этого года ныне подозреваемые отправляли несовершеннолетних на улицы выпрашивать у прохожих деньги, как матери объяснят на допросе, из-за отсутствия работы и заработка.

— Опрошенные гражданки пояснили, что они вовлекали в занятие попрошайничеством своих детей с целью извлечения выгоды по причине отсутствия заработка. Прокуратурой города в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

На женщин завели уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Расследование продолжается, городская прокуратура следит за его ходом.