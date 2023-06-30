Воров-домушников поймали в Северной Осетии на краже золота на 1,7 млн рублей

Воры забирали себе раритетные часы, кольца, серьги, браслеты, подвески и другие ценные вещи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Северной Осетии полицейские поймали двух воров-домушников, подозреваемых в краже золотых украшений на 1,7 млн рублей. Злоумышленники ранее уже получали сроки за кражи, но это их не остановило. В дома они проникали методом подбора ключей или просто открывали окна, когда хозяев не было в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

— В течение десяти минут похитители обнаруживали тайники с золотыми украшениями и выносили их. Среди похищенных изделий – раритетные часы, кольца, серьги, браслеты, подвески. Одну кражу подозреваемые совершили во Владикавказе, еще две – в других регионах, на территории которых пытались скрыться от полицейских, – пишет ведомство.

Общая сумма ущерба составила 1,7 млн рублей, от полиции ворам скрыться все же не удалось. Их задержали, полицейские завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигурантов посадили в СИЗО, им грозит до шести лет колонии.