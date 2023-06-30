Борис Джанаев встретился с заместителем министра труда и соцзащиты РФ Магомедом Абдулхалимовым

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Председатель Правительства РСО — Алания Борис Джанаев встретился с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Магомедом Абдулхалимовым. Мероприятие состоялось в г.Москве, где в настоящее время премьер-министр Северной Осетии по поручению Главы РСО — Алания Сергея Меняйло проводит рабочие встречи в федеральных министерствах и ведомствах.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся социальной сферы, были затронуты темы реализации в регионе значимых объектов и модернизации инфраструктуры.

Речь, в частности, шла о Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Его строительство предусматривается в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Соответствующее соглашение заключено между Правительством Северной Осетии и Минтрудом России. Реализация объекта предусмотрена в 2024-2026 гг. Республика рассчитывает на поддержку профильного министерства в решении вопроса финансирования.

– Создание социальной инфраструктуры, а также восстановление существующей, имеет важное значение для наших жителей и, соответственно, является приоритетным направлением для руководства республики. Правительством Северной Осетии в Минтруд России направлены заявки по ряду объектов для включения в федеральную адресную инвестиционную программу. В их числе – строительство Республиканского многопрофильного центра комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, аналогичного отделения на базе Республиканского геронтологического центра, создание инфраструктуры в санаториях «Осетия» и «Сосновая роща». Со стороны Министерства труда и социальной защиты России мы всегда получаем поддержку. Рассчитываем на содействие в решении и этих серьезных вопросов, – отметил Борис Джанаев.

Кроме того, Борис Джанаев и Магомед Абдулхалимов рассмотрели механизмы реализации других проектов социальной инфраструктуры, необходимых республике.