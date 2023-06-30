«Россети Северный Кавказ» и Северо-Кавказский федеральный университет расширяют сотрудничество

Фото: «Россети Северный Кавказ»

На полях Северо-Кавказского энергетического форума состоялось подписание обновленного Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети Северный Кавказ» и Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ).

Документ подписали первый заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Игорь Шмаков и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Сотрудничество сторон длится более 13 лет. За это время сформирован положительный опыт взаимодействия по образовательному и научному направлениям для поддержки и трудоустройства выпускников СКФУ на предприятиях группы «Россети Северный Кавказ».

Перспективным направлением расширенного взаимодействия также станет подготовка кадров по специальностям среднего отраслевого звена. Кроме того, предполагается выстроить сотрудничество в сфере проведения прикладных научных исследований по актуальным для «Россети Северный Кавказ» задачам.

«Энергетическая отрасль динамично развивается, внедряются высокоавтоматизированные элементы. Это развитие, безусловно, требует новых навыков и компетенций от работников энергетического комплекса. Крупнейшая электросетевая компания Северного Кавказа заинтересована в привлечении молодых, неравнодушных к выбранной профессии специалистов. Мы готовы дать молодежи еще больше возможностей для профессионального роста. Важно, что в этом нас поддерживает Северо-Кавказский федеральный университет - наш многолетний партнер в сфере образования», - подчеркнул Игорь Шмаков.

«СКФУ на протяжении длительного времени обеспечивает подготовку кадров для компаний электроэнергетического профиля. Так, только за последние несколько лет подготовлено свыше 700 высококвалифицированных специалистов, в том числе около сотни из них в рамках целевых договоров. Отмечу, что ПАО «Россети Северный Кавказ» является одним из главных заинтересантов по этому направлению. Сегодняшнее подписание соглашения расширит круг наших совместных проектов, способствующих развитию данной отрасли на территории Северного Кавказа», - прокомментировал Дмитрий Беспалов.

Документ будет включать комплекс мероприятий в области подготовки кадров, научно-исследовательского сотрудничества и проведения совместных мероприятий.