Жительница Ставрополья пойдет под суд за взятку полицейскому

Жительнице Ставрополья грозит срок за взятку полицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Изобильненском округе Ставрополья 43-летняя местная жительница может попасть в тюрьму за взятку полицейскому. Обвиняемая пришла к оперуполномоченному и предложила деньги, чтобы ее супруга не привлекали к уголовной ответственности за кражу имущества.

Сотрудник решил отказать от денег и сообщил коллегам о готовящемся преступлении. Правоохранители решили провести следственный эксперимент, чтобы задержать злоумышленницу сразу после дачи взятки.

— Сразу после передачи денежных средств женщина была задержана на месте сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Сейчас продолжается завершено.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.