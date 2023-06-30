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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:45

Жительница Ставрополья пойдет под суд за взятку полицейскому

Она хотела за деньги решить вопрос о заведении уголовного дела против ее супруга
Данил ЮРКОВ
Жительнице Ставрополья грозит срок за взятку полицейскому

Жительнице Ставрополья грозит срок за взятку полицейскому

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Изобильненском округе Ставрополья 43-летняя местная жительница может попасть в тюрьму за взятку полицейскому. Обвиняемая пришла к оперуполномоченному и предложила деньги, чтобы ее супруга не привлекали к уголовной ответственности за кражу имущества.

Сотрудник решил отказать от денег и сообщил коллегам о готовящемся преступлении. Правоохранители решили провести следственный эксперимент, чтобы задержать злоумышленницу сразу после дачи взятки.

— Сразу после передачи денежных средств женщина была задержана на месте сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Сейчас продолжается завершено.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.