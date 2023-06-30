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НовостиОбщество30 июня 2023 11:57

Администрацию Пятигорска обязали исправить проблемные дороги на трех улицах

Прокуратура подала в суд исковое требование, которое удовлетворили
Данил ЮРКОВ
Администрацию Пятигорска через суд обязали исправить проблемы на дорогах

Администрацию Пятигорска через суд обязали исправить проблемы на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске через суд пришлось обязывать администрацию оборудовать три улицы города всем необходимым для безопасного движения транспорта. На улице Заводской нет светофоров, из-за чего в темноте можно не заметить пешехода или препятствие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— На улицах Ермолова и Ставропольской отсутствуют дорожные знаки и разметки, металлические ограждения имеют повреждения, видимость дорожных знаков ограничена зелеными насаждениями, дорожное покрытие и обочины имеют дефекты и выбоины, – пишет ведомство.

Прокурор направил в суд исковое требование с требованием обязать администрацию исправить нарушения. Его одобрили, теперь местным властям предстоит оборудовать улицы города и обезопасить движения. Ведомство следит за исполнением решения суда.