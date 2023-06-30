Уголовное дело завели на Ставрополье после пропажи 17-летней девушки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья следователи завели уголовное дело после пропажи 17-летней Тамары Згиблой. В июне этого года девушка вышла из дома, но не вернулась.В пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю уточняют, что пропавшая неоднократно уходила из жилья, по всей видимости, на день или несколько, но приходила обратно.

— Приметы: рост 175 сантиметров, волосы русые коротко стриженые, глаза карие. Была одета: футболка белого цвета, рубашка коричнево-белого цвета в клетку, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки белого цвет, – пишет ведомство.

В случае, если у кого-то есть информация по поводу пропавшей без вести, их просят обратиться в Кировский межрайонный следственный отдел в Новопавловске на улице Шоссейная, 5. Также информацию можно передать по телефону 8(87938) 5-15-66 или в полицию на номера 02, 102, 123.