Экс-начальника налоговой на Ставрополье осудили за взятку продуктами и деньгами

Экс-начальника налоговой осудили за взятки Фото: Анастасия ОСИПОВА

На Ставрополье к сроку и крупному штрафу приговорили бывшего начальника налоговой. Осужденный с марта 2019 по апрель 2021 года получил от руководства коммерческой организации взятки в 1 млн рублей, а также комбикорм и мясо на 79 тысяч рублей. И все же о преступлениях экс-начальника узнали, его начали проверять.

— Получил взятки в виде денежных средств, а также иную продукцию в виде комбикорма и мяса на сумму более 79 тысяч рублей за непроведение налоговых проверок и непривлечение юридического лица к налоговой ответственности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

За это на ныне осужденного следователь СКР по материалам УФСБ завел уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки – 5,4 млн рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.