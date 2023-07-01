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НовостиОбщество1 июля 2023 5:51

Скончался председатель Союза ветеранов Афганистана на Ставрополье

Виталий Чумарный занимал этот пост с 1997 года
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: личный архив Виталия Чумарного

Фото: личный архив Виталия Чумарного

Накануне, 30 июня 2023 года, стало известно о кончине Виталия Чумарного — председателя Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Этот пост Виталий Яковлевич занимал 26 лет, с 1997 года. Печальное известие сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков, выразивший соболезнования родным и близким.

Родился Виталий Чумаков в Ставрополе. Отучился в старейшем в СССР Бакинском высшем общевойсковом командном училище, существовавшем с 1939 по 1991 год. Во время войны в Афганистане был командиром взвода, роты 101 мотострелкового полка, и награжден орденом Красной Звезды.