Триатлонист из Ставрополя стал вторым на всероссийских соревнованиях

Фото: личный архив Константина Сычова

На всероссийских соревнованиях по триатлону — это мультигонгонка с плаванием, велогонкой и бегом для каждого участника — успешно выступили спортсмены из Ставрополя. Состязание прошло в Завидово (Тверская область).

Ставрополье представили Алексей Кувалдин, Денис Шарапов, Рамил Бадиршаев и Константин Сычов. Каждому удалось установить новый личный рекорд. Сычов плюс к этому занял 6-е место в абсолютном зачете и 2-е — в своей возрастной категории с результатом 1 час 59 минут 42 секунды.