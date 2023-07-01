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НовостиСпорт1 июля 2023 6:16

Триатлонист из Ставрополя стал вторым на всероссийских соревнованиях

Город и край представила команда из четырех спортсменов
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: личный архив Константина Сычова

Фото: личный архив Константина Сычова

На всероссийских соревнованиях по триатлону — это мультигонгонка с плаванием, велогонкой и бегом для каждого участника — успешно выступили спортсмены из Ставрополя. Состязание прошло в Завидово (Тверская область).

Ставрополье представили Алексей Кувалдин, Денис Шарапов, Рамил Бадиршаев и Константин Сычов. Каждому удалось установить новый личный рекорд. Сычов плюс к этому занял 6-е место в абсолютном зачете и 2-е — в своей возрастной категории с результатом 1 час 59 минут 42 секунды.