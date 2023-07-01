Житель Моздока потерял 800 тысяч после разговора с лжеброкером

Брокером представился телефонный мошенник Фото: Евгения ГУСЕВА

В Северной Осетии 49-летний житель Моздока перевел на счет мошенника 800 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ МВД по республике рассказали «КП-Северный Кавказ», что погоня за высоким доходом обернулась для моздокчанина потерей больших денег.

— Опросив заявителя, полицейские выяснили, что заявитель заинтересовался предложением о получении дополнительного дохода от участия в торгах на фондовом рынке. Неизвестный в ходе переписки в мессенджере ввел его в заблуждение, в результате чего мужчина перевел на криптокошелек порядка 800 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Как это обычно бывает, после перевода «брокер» пропал и больше на связь не вышел. Не дожидаясь исполнения обещания по заработку простым путем, жертва аферы обратилась в полицию. Расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.