В Ставрополе 62-летняя самокатчица попала в больницу после ДТП

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе накануне вечером — 30 июня около 19:15 — «Лада Веста» сбила пожилую самокатчицу. За рулем находился 51-летний житель города, в момент аварии был трезв и злостным нарушителем не является.

ДТП произошло на выезде из дворовой территории по улице Доваторцев, где водитель легковушки не пропустил 62-летнюю женщину, переезжавшую проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, с травмой головы и переломом руки пострадавшая доставлена в больницу.

- По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, - добавили в Госавтоинспекции региона.