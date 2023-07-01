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НовостиПроисшествия1 июля 2023 11:22

После гибели подростка в канале прокуратура Ставрополья проводит проверку

14-летнего школьника унесло течением
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В связи с трагедией в Изобильненском районе, где 28 июня 2023 года погиб подросток, прокуратура Ставропольского края начала проверку.

14-летний парень утонул в Правоегорлыкском канале во время купания с друзьями. Школьника унесло течением. Купание в канале под запретом.

- По данному факту прокуратура Изобильненского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - рассказали в надзорном ведомстве.