Завершены поиски пропавших маленьких детей в Ставрополе

Фото: «Лиза Алерт»

В Ставрополе волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» рассказали о завершении поисков детей, о чьей пропажи стало известно утром 1 июля 2023 года.

Сообщалось, что пропали брат и сестра — 4-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все, что было известно: дети вышли из дома в субботу в неизвестном направлении. Волонтеры и сотрудники городского отдела полиции №3 искали детей несколько часов.

Вскоре появилась информация, что брат и сестра найдены. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Дети переданы законным представителям, то есть родителям. Не уточняется, где они находились все это время.