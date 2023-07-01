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НовостиПроисшествия1 июля 2023 15:35

Завершены поиски пропавших маленьких детей в Ставрополе

Детей 4 и 5 лет искали в городе утром 1 июля
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Ставрополе волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» рассказали о завершении поисков детей, о чьей пропажи стало известно утром 1 июля 2023 года.

Сообщалось, что пропали брат и сестра — 4-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все, что было известно: дети вышли из дома в субботу в неизвестном направлении. Волонтеры и сотрудники городского отдела полиции №3 искали детей несколько часов.

Вскоре появилась информация, что брат и сестра найдены. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Дети переданы законным представителям, то есть родителям. Не уточняется, где они находились все это время.