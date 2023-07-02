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НовостиОбщество2 июля 2023 6:35

В начале рабочей недели на Ставрополье ожидается жара до +37 градусов

Осадков не прогнозируют, ветер будет дуть со скоростью до 9 м/с
Данил ЮРКОВ
Жара до +37 градусов ожидается на Ставрополье в начале рабочей недели

Жара до +37 градусов ожидается на Ставрополье в начале рабочей недели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в начале рабочей недели ожидается сильная жара вплоть до +37 градусов, при этом осадки прекратятся, а в регионе введут противопожарный режим, который будет действовать до 15 июля. Сегодня, 2 июля, ночью по краю шли сильные ливни с градом и грозой и шквалистым ветром до 23 м/с. Уже днем осадков не ожидается, а погода нормализуется.

В понедельник, 3 июля, ночью и днем не ожидается осадков, температура воздуха на Ставрополье поднимется до +35 градусов, в краевой столице – до +32 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 м/с. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без облаков.

Во вторник, 4 июля, ночью на Ставрополье преимущественно без осадков, ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 м/с. Днем температура воздуха поднимется до +37 градусов, в Ставрополе – до +34 градусов. Осадков не ожидается, ветер не изменит свое направление. Солнечная погода продолжится в регионе после сильных дождей.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Фото: Ставропольский гидрометцентр