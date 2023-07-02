Молодая мотоциклистка попала в больницу после аварии в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Ивана Щипакина водитель «Меркурий COUGAR» решил перестроиться в левую полосу, но не заметил мотоцикл. По дороге ехал «Мотолэнд», в который врезалась легковушка. В аварии водителя мотоцикла выбросило с транспорта, на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате ДТП водитель мотоцикла, 21-летняя жительница города, доставлена в больницу. От серьезных травм девушку уберегла защитная экипировка, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем автомобиля сидел 35-летний местный житель, за последние два года он получил 16 штрафов за нарушение правил дорожного движения, нарушителя наказывали за скоростной режим. В момент аварии он был трезвый, по факту происшествия проводится проверка.