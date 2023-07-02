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НовостиОбщество2 июля 2023 8:27

Из Ставрополя в Сочи дважды в неделю начали летать прямые авиарейсы

Запуск рейса обсуждали на ПМЭФ-2023
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Прямые рейсы из Ставрополя в Сочи начали летать дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Сегодня приземлился первый самолет компании «Азимут», выполняющей авиаперевозки, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в социальных сетях.

— Запуск нового рейса обсуждали с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Переговоры с авиаперевозчиками продолжаются. Власти региона планируют расширять сеть воздушных связей Ставрополья.