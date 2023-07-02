Водитель насмерть задавил лежащего на трассе Ставрополья человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 17 километре трассы «Красногвардейское – Покровское» в Красногвардейском округе Ставрополья водитель «Тойоты Ланд Крузер» ехал по дороге и не заметил человека на дороге. Автомобилист наехал на пешехода, отчего он умер на месте происшествия, мужчина вызвал автоинспекторов и скорую помощь.

— Прибывшие медики констатировали смерть пешехода, 40-летнего жителя Моздока. Был ли он трезв, будет установлено при проведении экспертизы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 58-летний житель округа, он был был трезвый на момент аварии. За последние два года он получил шесть штрафов за нарушение скоростного режима. По факту аварии началась проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.