Фото: СтГАУ

В соответствии с задачей президента СтГАУ займется усиленной подготовкой рабочих кадров. Президент России Владимир Путин поручил усилить развитие системы подготовки рабочих кадров для обеспечения конкурентоспособности страны. В реализацию стратегической задачи активно включились в Ставропольском государственном аграрном университете.

Фото: СтГАУ

С 2023 года на базе специального структурного подразделения вуза — факультета среднего профессионального образования — появятся ещё 4 новые программы обучения специалистов среднего звена. В их числе: «Поварское и кондитерское дело», «Гостеприимство и туризм», Землеустройство», а также «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе».

Фото: СтГАУ

Запуск этих программ позволит наполнить экономику региона кадрами необходимых специальностей среднего звена: специалистами по поварскому и кондитерскому делу, поварами, кондитерами, заведующими производством, начальниками цехов, специалистами по землеустройству, специалистами по гостеприимству, менеджерами курортных комплексов и рядом других важных для экономики рабочих профессий.

Фото: СтГАУ

— Ставропольский аграрный университет отталкивается от задач, поставленных федеральным центром, и запросов региона, которые сегодня говорят об острой востребованности специалистов среднего звена. Именно поэтому факультет среднего профессионального образования в 2023 учебном году увеличит набор абитуриентов и запустит новые программы обучения, необходимые для экономики, — отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

На новые программы обучения вуз планирует набирать выпускников 9-х и 11-х классов со всего региона.