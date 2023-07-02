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НовостиПроисшествия2 июля 2023 11:05

Житель Ставрополья украл 55 метров силового кабеля и сдал его на металлолом

За это на него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Мужчину со Ставрополья могут посадить за кражу силового кабеля

Мужчину со Ставрополья могут посадить за кражу силового кабеля

В Георгиевском округе Ставрополья на 33-летнего ранее судимого местный житель украл 55 метров медного кабеля у сельхозпредприятия. В полицейский участок пришел представитель организации с заявлением о краже. Сотрудники установили, что сотрудник организации взял чужое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Гражданина доставили в окружной отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что ночью проник на склад организации и похитил около 55 метров силового кабеля. Имущество он сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды, – пишет ведомство.

На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства вины фигуранта.