Житель Ставрополья украл 55 метров силового кабеля и сдал его на металлолом

Мужчину со Ставрополья могут посадить за кражу силового кабеля

В Георгиевском округе Ставрополья на 33-летнего ранее судимого местный житель украл 55 метров медного кабеля у сельхозпредприятия. В полицейский участок пришел представитель организации с заявлением о краже. Сотрудники установили, что сотрудник организации взял чужое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Гражданина доставили в окружной отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что ночью проник на склад организации и похитил около 55 метров силового кабеля. Имущество он сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды, – пишет ведомство.

На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства вины фигуранта.