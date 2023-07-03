С начала 2023 года в Северной Осетии зарегистрировали 500 пожаров

С начала года в Осетии произошло 500 пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Северной Осетии только с начала 2023 года пожарные выехали почти на 500 вызовов по поводу возгорания. Два человека погибли в огне, еще 810 эвакуировали из горящих зданий, а 10 пришлось спасать специалистам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

— Пожарно-спасательными подразделениями с начала года было спасено материальных ценностей на сумму 262 880 000 рублей. Большинство из пожаров произошло в нежилом фонде, – пишет ведомство.

Большая часть возгораний произошла не в жилых домах (383 из 457), однако часто причиной пожаров становилась горящая трава – 215 случаев. Ведомство отмечает, что поджогов по «детской шалости» в Осетии не зарегистрировано.