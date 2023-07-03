Жителя Ставрополья осудили на 2,5 года за экстремистские посты в интернете

Жителя Ставрополья посадят в колонию старого режима за призыв к экстремизму Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье осудили местного жителя, который со своей личной страницы в социальных сетях призывал людей к экстремизму. Ныне осужденный отправил серию постов, где публично оправдывал противоправную деятельность. Им заинтересовались правоохранительные органы.

— Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

Подсудимого признали виновным и приговорили к лишению свободы на 2,5 года в колонии строгого режима с запретом заниматься администрированием сайтов на 1,5 года. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.