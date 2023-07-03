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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:17

Экс-директор филиала «Газпрома» в Ессентуках злоупотребил полномочиями на 500 тысяч

На него завели уголовное дело, уже подозреваемого уволили из компании
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ессентуках бывший директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» попался на злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2022 года подозреваемый дал распоряжение опломбировать и начать использовать приборы учета для дальнейшей подачи газа в коммерческом помещении. При этом предприниматель не составлял договор на оплату, из-за чего деньги за получение он не отдавал.

— С ноября 2022 года по март 2023 года потребителю был поставлен природный газ, однако оплата за предоставленные услуги не производилась в связи с отсутствием у индивидуального предпринимателя договора и лицевого счета на оплату, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Компания подозреваемого потеряла из-за этого порядка 500 тысяч рублей. На директора завели уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

— Было поставлено свыше 57 тысяч кубических метров газа на общую сумму более 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю. Расследование продолжается.