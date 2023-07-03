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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:01

Наркотики в эклерах пыталась пронести в колонию жительница Ставрополя

За попытку пронести запрещенные вещества заключенному завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья сотрудники исправительной колонии получили информацию о попытке пронести наркотики на территорию учреждения. 22-летняя жительница Ставрополя принесла продуктовую посылку заключенному, в которой лежали эклеры, а в них – 23 странных кристалообразных осколка. Вещества отправили на экспертизу, а девушку задержали.

— Посылку в режимное учреждение привезла 22-летняя жительница Ставрополя, которая пояснила, что эклеры с запрещенными веществами внутри она получила от неизвестного лица, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Экспертиза подтвердила, что принесенные вещества – синтетические наркотики. После этого завели уголовное дело за распространение наркотиков. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, девушке грозит срок, если окажется, что она знала о запрещенных веществах в эклерах.