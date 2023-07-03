В Ставрополе завершился первый этап приема документов в первые классы

Первый этап приема документов на поступление в первый класс в Ставрополе завершили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый этап приема документов дошкольников для поступления в первые классы в Ставрополе завершился. Он продлился с 31 марта по 30 июня, а теперь до 6 июля будет небольшой перерыв. На первом этапе принимали заявки только от семей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также с правом на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

— В рамках второго этапа, который начнется 6 июля, станут принимать заявления независимо от места проживания детей на свободные места. Отказать в приеме ребенка в школу могут только в одном случае - если нет мест, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Если в поступлении откажут, родителям или законным представителям надо обратиться в комитет образования администрации города на улице Мира, 285, строение 1, кабинет 15. Также можно обратиться по телефону 22-52-09 (доб. 2136).