Наркотурист в Северной Осетии пытался сбыть 50 свертков с метадоном

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии

На одной из улиц Владикавказа сотрудники полиции задержали 32-летнего гражданина одного из государств Средней Азии, который жил в Москве. Мужчина решил поехать в Северную Осетию, с собой он прихватил 50 свертков с метадоном, о чем узнали правоохранительные органы. Злоумышленника осмотрели и нашли 24 грамма запрещенного вещества – 240 разовых доз.

— Сотрудники УКОН также обнаружили и изъяли у злоумышленника мобильный телефон и многочисленные банковские карты, на которые поступали денежные средства от противоправной деятельности, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии.

На наркотуриста завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Иностранцу грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет, фигуранта посадили в СИЗО, расследование продолжается.