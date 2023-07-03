Жителя Ингушетии с 16 золотыми слитками на 41 млн рублей задержали в Якутии

Фото: пресс-служба УФСБ России по Якутии

В Оймяконском районе Якутии задержали жителя Ингушетии, в машине которого сотрудники УФСБ и МВД нашли 16 круглых предметов массой в 8 килограммов. Оказалось, это золотые слитки. Правоохранители начали разбираться в произошедшем, потому что задержанный не был работником золотодобывающего предприятия, а значит, не имеет лицензии на перевозку драгоценных металлов.

Мужчина рассказал, что нашел золото на трассе «Колыма», следуя по маршруту «Усть-Нера – Магадан». По котировке ЦБ стоимость изъятых драгметаллов составила 41 млн рублей. Об этом сообщили коллеги из «КП-Якутия» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. Злоумышленник решил оставить дорогу находку себе.

На жителя Ингушетии завели уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга). Расследование продолжается.