Положенца вора в законе осудят на Ставрополье за вымогательство у заключенного

Положенца вора в законе осудят за вымогательство у заключенных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье осудят 31-летнего жителя Краснодарского края, который отбывал наказание в колонии региона. Злоумышленник получил в тюрьме статус так называемого положенца – того, кому вор в законе дал право принимать решения в его отсутствие и от его имени, который он занимал с 2021 по 2022 год. После фигурант начал собирать деньги на нужды криминального мира.

— Он лично, а также с помощью других граждан, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории исправительного учреждения, контролировал сбор денежных средств, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В июле 2020 года злоумышленник, сидя в тюрьме, вымогал у другого заключенного 300 тысяч рублей, угрожая насилием. За это на положенца завели уголовное дело по статьям 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

— Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.