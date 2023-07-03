Ставропольский край занял 25 место по качеству дорог в России

Ставрополье заняло 25 место в рейтинге качества автомобильных дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В рейтинге по качеству дорог в России по итогам 2022 года Ставропольский край занял 25 строчку из 85. Лучшего всего с дорожным покрытием в Москве – там 97,6% дорог соответствуют нормативным требованиям. Хуже всего с этим в Архангельской области – 13,3%. Рейтинг предоставили РИА «Новости».

Из регионов СКФО выше всего в рейтинге находится Ингушетия (5 место) – 81,7% дорог в нормальном состоянии, чуть ниже Дагестан (12 место) – 68,1%. В КБР (24) качественными можно считать только 60,2% автодорог, в Ставропольском крае (25 место) – 59,8%.

Ниже, на 45 месте, находится Чечня с 51,0% качественных дорог, в Северной Осетии – Алании таких всего 45,6%. Хуже всего из регионов СКФО ситуация в Карачаево-Черкесии – 38,6%.

По данным РИА, в России чуть более половины автомобильных дорог отвечают требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах федерации – ниже.