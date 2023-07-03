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НовостиОбщество3 июля 2023 11:11

Из Пятигорска в зону СВО отправили 10 тонн питьевой воды

Местные организации помогают собирать все необходимое для военнослужащих
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Фото: социальные сети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В зону специальной военной операции из Пятигорска отправили грузовик, набитый питьевой водой. По словам мэра курорта Дмитрия Ворошилова, из штаба поддержки военнослужащих увезли больше 10 тонн жидкости. Особенно собирать посылки для бойцов помогают местные организации.

— Вода для ребят в зоне СВО очень нужна, особенно, в жаркую погоду. Сегодня еще 10 тонн питьевой воды отправили от Пятигорского штаба поддержки. Мы плотно работаем с заводами по выпуску питьевой воды на КМВ, – написал Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

Пятигорские военнослужащие из рембатальона попросили отправить машину для погрузки воды. Им ответили согласием, транспорт приехал к штабу поддержки, его заполнили бутылками и отправили к бойцам.