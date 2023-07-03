На поиски потерявшегося в горах Северной Осетии туриста вылетел вертолет МИ-8

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В Северной Осетии продолжают искать туриста, который потерялся при восхождении на гору Казбек. Спасатели вывели вертолет МИ-8 на помощь в осмотре местности, специалисты проведут обследование склона горы от высоты 3500 метров до вершины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

— Кроме того, ранее направленная на поиски альпиниста пешая группа спасателей продолжает восхождение к месту предположительного нахождения альпиниста, – пишет ведомство.

При необходимости группа спасателей высадится высадится на Казбекское плато «Штурмовые ночевки» на высоте 4200 метров. Оттуда они смогут отправиться пешком обследовать склон. Поиски альпиниста продолжаются.

Напомним, что турист потерялся при восхождении на гору Казбек, когда отстал от группы, сказав, что догонит их позже. На контрольной точке на высоте 3500 метров участники похода не дождались потерявшегося и обратились к спасателям.