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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:49

За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 38 млн рублей

Заведены уголовные дела, злоумышленников ищут
Данил ЮРКОВ
Мошенники за неделю обманули жителей Ставрополья на 38 млн рублей

Мошенники за неделю обманули жителей Ставрополья на 38 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 26 июня по 3 июля, местные жители отдали мошенникам 38 млн рублей. Так, от злоумышленников пострадала 61-летняя жительница Ставрополя: ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил защитить деньги от мошеннических действий. Для этого надо было перевести все сбережения с банковского счета на якобы безопасный счет.

— Следуя инструкциям, гражданка перевела на продиктованный собеседником счет более 4 миллионов рублей. Спустя время, когда женщина не смогла получить доступ к денежным средствам, она поняла, что стала жертвой мошенника, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Жертва поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранта ищут сотрудники правоохранительных органов.