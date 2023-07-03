За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 38 млн рублей

Мошенники за неделю обманули жителей Ставрополья на 38 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 26 июня по 3 июля, местные жители отдали мошенникам 38 млн рублей. Так, от злоумышленников пострадала 61-летняя жительница Ставрополя: ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил защитить деньги от мошеннических действий. Для этого надо было перевести все сбережения с банковского счета на якобы безопасный счет.

— Следуя инструкциям, гражданка перевела на продиктованный собеседником счет более 4 миллионов рублей. Спустя время, когда женщина не смогла получить доступ к денежным средствам, она поняла, что стала жертвой мошенника, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Жертва поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранта ищут сотрудники правоохранительных органов.