На Ставрополье местного жителя осудят за разбой и убийство 86-летней пенсионерки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставрополья осудят 53-летнего жителя села Казьминское. Злоумышленника обвиняют в разбое и убийстве. Днем 21 августа 2022 года 86-летняя потерпевшая попросила обвиняемого помочь ей с работой по дому за деньги. Фигурант сделал все, о чем его просили, но, получив плату за труд, решил нажиться на пенсионерке.

— Мужчина решил похитить имущество женщины и потребовал передать ему все имеющиеся у нее денежные средства. Получив отказ, злоумышленник не менее семи раз ударил потерпевшую руками и ногой по голове, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Обвиняемый украл всего тысячу рублей из кошелька и ушел, а потерпевшая скончалась в больнице спустя неделю. На злоумышленника завели уголовное дело по пунктам «в, з» части 2 статьи 105 (убийство заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ.

Во время расследования следователи опросили 11 свидетелей и провели 15 экспертиз. Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном, доказательств его вины достаточно.

— Уголовное дело направлено прокурором в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.